Omicidio Mollicone - la testimone | “Serena ha litigato con un ragazzo il giorno della scomparsa”

(Di venerdì 19 aprile 2024) Continuano le testimonianze in Corte d'Appello per l'di Serena, la ragazza trovata morta nel bosco di Fontanacupa a giugno 2001.

Secondo il carabiniere Massimo Polletta, che ha deposto oggi in aula , ci sarebbero delle anomalie nell'ordine di servizio redatto dal maresciallo Vincenzo Quatrale e dal brigadiere Santino Tuzi , ... (fanpage)

Arce – La rinnovazione della fase dibattimentale nel processo di secondo grado per la morte, avvenuta il 1 giugno 2001, di Serena Mollicone vivrà forse il suo momento più atteso oggi in occasione ... (temporeale.info)

Omicidio Mollicone, l’ex fidanzata di Mottola: “Convinta di essere stata usata da lui come alibi” - Continuano le testimonianze in Corte d'Appello per l'Omicidio di Serena Mollicone, la ragazza trovata morta nel bosco di Fontanacupa a giugno 2001 ...fanpage

Serena Mollicone, la nuova testimone: «Mio zio la vide litigare davanti al bar con un ragazzo biondino, la strattonava» - Al processo per l'Omicidio della ragazza di Arce la testimonianza inedita di Maria Pia Fraioli:«Mio zio Carmine Belli mi disse di averla vista il giorno prima, piangeva» ...roma.corriere

Serena Mollicone, il racconto di Carmine Belli sull'ultimo avvistamento: testimoni chiave in aula - Prima imputato, assolto in tutti o gradi di giudizio, e ora testimone chiave. Carmine Belli il carrozziere di Arce protagonista del processo d'appello per l'Omicidio di Serena Mollicone.ilmessaggero