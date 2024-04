Oltre 50 piloti ai nastri di partenza della XXXII Coppa della Primavera di Aci Salerno

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 19 aprile 2024) Tempo di lettura: 3 minutiSono 53 gli iscritti ad una tra le più evocative gare del Mezzogiorno, lo Slalom di auto organizzato dall’Automobile Clubper sabato 20 e domenica 21 aprile 2024. Anche quest’anno la, giunta allaedizione, schiererà importanti team aidie tanti singoli. Complice la straordinaria bellezzaCosta d’Amalfi i numerosi sportivi, turisti e curiosi potranno ammirare le prodezze delle auto in gara nel territorio di Furore (Sa) per poi arrivare ad Agerola (Na) per il parco chiuso e la premiazione. Numerose anche le scuderie che hanno confermato la propria presenza: la scuderia Vesuvio con ben 30 vetture iscritte, la Scuderia Venanzio, la Furore Motorsport la ...