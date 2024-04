Oltre 15mila contravvenzioni nella Ztl Il record di un cittadino | 180 multe

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 19 aprile 2024) Il dato è eclatante: dall’inizio dell’annoZtl del centro storico sono state elevate 15.380. Di queste soltanto 60 sono state annullate in autotutela a causa di errori materiali di lettura delle targhe da parte del sistema di videosorveglianza. I ricorsi presentati tra Prefettura e giudice di pace non arrivano a 50. Sono i dati che l’assessore alla polizia locale Nicola Scardillo ha fornito in consiglio comunale in risposta a una interpellanza della minoranza. Sempre in tema di numeri, i pass in corso di validità sono 2.624, contro i precedenti 3.028; la differenza è data dai permessi che non sono stati concessi o rinnovati per la mancanza dei requisiti richiesti. Ildi sanzioni spetta a unche, dall’inizio del 2024, si è visto recapitare 180. U.Z.