Oggi 19 aprile | Sant’Espedito È il santo invocato per risolvere le cause urgenti

(Di venerdì 19 aprile 2024) La devozione popolare lo invoca solitamente per chiedere il suo aiuto nelle, quando non c’è molto tempo.è il più celebre tra i martiri di Metilene. Martire del IV secolo insieme ad un gruppo di compagni, i cosiddetti “martiri di Metilene“,è tra loro quello che è diventato più famoso. Il ... L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 18 aprile - Mercurio produce umore altalenante per i nati dal 2 al 10 luglio. Pianeti come Luna, Urano, Marte, Giove, Saturno portano ottimismo e forza, ma attenzione a tensioni relazionali. Amore intenso e caldo ...tg24.sky

Presentato il francobollo per il ''Made in Italy'' - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...msn

Attacco di Musumeci a Sammartino nell'aprile del 2020 - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...msn