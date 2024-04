NYAD – Oltre l’oceano - recensione no spoiler del film biografico su Netflix

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di venerdì 19 aprile 2024) Quando partono le note di The Sound of Silence non può non tornare in mente l’iconica scena iniziale de Il laureato (1967), anche se qui le struggenti, melanconiche, note di Simon & Garfunkel accompagnano non un atipico percorso di formazione sui generis ma bensì la cocciuta ostinazione di un personaggio realmente esistente, una figura di donna così forte e incredibile che non poteva che trovare adeguato sfogo anche sul grande schermo nel cinema contemporaneo. Ed ecco così chesi tinge di note amabilmente femministe nelle rivincite di questa nuotatrice indomita, che nonostante l’età avanzata ha deciso di tentare un’impresa unica e forse irripetibile, mettendo a rischio la sua stessa vita pur di raggiungere quel traguardo da lei così voluto. Una storia vera perfetta per un biopic destinato al grande pubblico e ...