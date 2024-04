Nuovo stadio - i nodi da sciogliere | Il Grifo a Ponte San Giovanni? Nessun accordo con Arena Curi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 19 aprile 2024) Perugia, 19 aprile 2024 – “Siamo disponibili a parlare con chiunque. In questo momento però non c’è alcuncono.Srl ci ha illustrato il progetto, ma nulla più. L’impianto è comunale poi, noi lo abbiamo solo in gestione. Aspettiamo inoltre di capire cosa farà il Comune, altro non so dire. Mi pare sia tutto molto prematuro". A parlare – poco – è Nicola Albisi, presidente della Asdvecchio, la società che ha in gestione lodi calcio diSandove il Perugia dovrebbe disputare le sue partite nel caso in cui il progetto delimpianto di Pian di Massiano andasse avanti. Insomma, non è affatto scontato che la societàvecchio dia parere positivo al possibile ...