Nuovo infortunio ad Amici | Incidente durante le registrazioni della puntata

(Di venerdì 19 aprile 2024) Prima la mattonella rotta, poi la scheggia conficcata nel piede di Gaia Di Martino, la scorsa settimana un problema con la grafica e ierila registrazionequintadel serale dic’è stato un. Lo dico ogni settimana e ormai è chiaro che Myrta Merlino deve fare un salto agli studi Elios per lasciare uno dei suoi iconici cornetti portafortuna… Ovviamente questo articolo contiene spoiler, quindi se non volete leggere le anticipazioni non andate avanti nella lettura.addi Maria: una ballerina si è fatta male ad un piede. Stando alle anticipazioni del portale Gossip e Tv,un’esibizione Aurora Ranvestel si è fatta male ad un piede. Nulla di grave, ...