Nuova vita per i personaggi di Roald Dahl | da Gli Sporcelli a Charlie ecco i sequel già annunciati

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di venerdì 19 aprile 2024) Gli intramontabilidiavranno una. Puffin Books, marchio per bambini della casa editrice britannica Penguin Books, e laStory Company (Rdsc) pubblicheranno nuove storie autorizzate con i mondi e i protagonisti immaginati dal celeberrimo scrittore inglese, famoso per i suoi romanzi per l’infanzia come “I Gremlins” e “La fabbrica di cioccolato”. Tra i nuovi librianche ildi “Gli”, scritto da Greg James e Chris Smith, e una raccolta di racconti a tema natalizio su una varietà didi. Sono in preparazione anche nuove versioni di libri illustrati. I nuovi libri “completeranno e avvicineranno nuovi ...