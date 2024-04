Nuoto - David Popovici batte un colpo nei 200 sl dei campionati nazionali a Otopeni

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 19 aprile 2024) Ritrovare lo smalto. Il rumenosi sta preparando in vista delle Olimpiadi di Parigi e idi scena asono un test importante. Non viene da un periodo così brillante il super talento rumeno, capace di stupire il mondo nella stagione 2022 con tempi sensazionali sui 100 e nei 200 stile libero. Si pensi al 46.86 e all’1:42.97 nuotati nelle due e quattro vasche (secondo tempo alltime nei 100 sl e terzo alltime nei 200 sl). Dopo aver vinto l’oro nei 50 sl in 22.27, a 0.11 dal proprio personale,ha concesso il bis, vincendo i 200 stile libero in 1:45.10. Un crono che vale la settima piazza nel ranking mondiale, ma sopratutto l’evidenza che l’atleta abbia voglia di riprendersi ciò che dai Mondiali di Fukuoka in poi ha un po’ perso. Tuttavia, ...