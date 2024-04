Nubilaria e Basketreggio per orgoglio e riscatto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 19 aprile 2024) Due anticipi per tornare a sorridere. Scatta alle 21,15 la 12ª giornata di ritorno di Divisione Regionale 1 e per il fanalino di coda(8) è in programma la sfida in casa contro la Vis Persiceto (36), seconda della classe e reduce dal 100-70 casalingo rifilato la scorsa settimana alla Pallacanestro Reggiolo: i padroni di casa, invece, perdono da 12 gare di fila e sono reduci dal -30 subito sul campo dell’Audace Bombers Bologna, score che li portano a un passo dalla retrocessione matematica, ma un colpo d’permetterebbe quantomeno di salvare l’onore. Alle 21,20 tocca invece al(16), di scena a Castelfranco (28): anche il quintetto cittadino non vive il miglior momento, con 7 ko alle spalle, ed un penultimo posto occupato in coabitazione con Benedetto 1964 e Icare Cavriago. In terra modenese gli uomini di ...