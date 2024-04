NOVE | IN ACCESS SIAMO AL 4% CON AMADEUS POSSIAMO RADDOPPIARE E ANCHE DI PIÙ

Leggi tutta la notizia su bubinoblog

(Di venerdì 19 aprile 2024)è quel clamoroso colpo di mercato che mancava da tempo alla tv italiana. Alessandro Araimo, amministrato delegato di Warner Bros. Discovery, parla con orgoglio dell’ingaggio del re di Affari Tuoi e del Festival di Sanremo. 100 milioni di euro in 4 anni il costo totale totale dell’operazione. “Qualcuno potrebbedire che non sono tanti. E poi non conta il numero: la bontà dell’investimento si giudica dal costo orario rispetto allo share – e ai ricavi – che genera”. Araimo al Corriere della Sera spiega chepunta almeno all’8% nell’prime time. “attorno al 4%, se raddoppiamo quella cifra è già un grandissimo risultatose la rete ha dimostrato di saper fare di più”, così l’ad Discovery. Qualcuno fa notare che Fazio e Crozza hanno ...