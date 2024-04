NOTIZIARIO Il dubbio del modulo Torna Montini

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 19 aprile 2024) Prosegue il conto alla rovescia verso il derby. Per gli amaranto ancora due allenamenti (quello pomeridiano di oggi e la rifinitura di domani) prima della sfida, attesissima, del "Curi". Come consueto Paolo Indiani terminerà la settimana tenendo il gruppo lontano da occhi indiscreti. Sia oggi che domani, infatti, sedute a porte chiuse a Rigutino. Sulle scelte di formazione il tecnico amaranto dovrà sciogliere qualchea cominciare dal. Ancora 4-2-3-1 o ritorno dal primo minuto al 4-3-3 utilizzato nella ripresa contro la Torres. Dall’infermeria arrivano buone notizie per, in costante miglioramento dopo il problema alla caviglia. Anche Bianchi pare ormaito a pieno regime. Pattarello, invece, continua a convivere con l’infiammazione al ginocchio, ma a Perugia sarà regolarmente in campo.