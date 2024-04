Norovirus nell’acqua del rubinetto | scatta il divieto di berla dopo le gastroenteriti

(Di venerdì 19 aprile 2024) Negli scorsi giorni una serie di casi di gastroenterite ha fattore alcuni controlli nell’area del Passo del Tonale, tra Trentino e Lombardia sull’acqua dei rubinetti della zona. Le prime analisi hanno escluso la contaminazione da salmonella, ma hanno confermato quella da, un patogeno pericoloso per l’uomo. La Ats locale ha quindi disposto ildi utilizzo. Problemi soprattutto per gli albergatori e per i turisti della zona di Ponte di Legno, tra le persone più colpite da questa piccola epidemia. Gli hotel hanno ricevuto l’indicazione di fornire acqua in bottiglia ai propri ospiti finché il problema non sarà risolto. Le analisi sull’acqua delNegli ultimi 10 giorni nella zona del Passo del Tonale si è verificata una serie di ricoveri persospette, che ...

