Non vuole venire - perché Fiorello rifiuta il mio invito | la rivelazione di Nunzia De Girolamo

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 19 aprile 2024) È tornata su Rai 1 con la quarta edizione di Ciao MaschioDe. Il programma è partito bene con l'11,7 per cento a differenza di Avanti popolo che confessa in una intervista a Il Corriere della Sera "non volevo condurre". "Il titolo è stato proposto da me. Però me lo ha chiesto l'azienda ed io, per spirito di servizio, mi sono resa disponibile. I miei dubbi e le mie perplessità sono stati confermati", chiarisce subito. "Lo scorso anno avevo appena concluso la conduzione di Estate in diretta assieme a Gianluca Semprini con il quale ho lavorato in perfetto accordo. Poi avevo firmato per Ciao maschio e non ho avuto a disposizione neppure un mese per preparare Avanti popolo. Siamo andati in onda senza prove in quello che doveva essere un esperimento per il lunedì. Il prima time del martedì è pienissimo di concorrenza sia interna ...