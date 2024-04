Non ha prodotto i risultati auspicati - stop della Rai al programma di Chiara Francini

(Di venerdì 19 aprile 2024) L'annuncioDirezione Prime Time L’ultima puntata del'Forte e' non andrà in onda. Lo comunica la Direzione Prime Time. "Il progetto pensato con finalità sperimentali pur veicolando valori importanti e originali non ha tuttavia", si spiega in una nota. "La Direzione ringraziache ha confermato di essere

Lo show di Chiara Francini non supera l'ostacolo della seconda puntata. Con una nota la Rai ha fatto sapere di aver ferma to lo show con una settimana di anticipo perché "non ha prodotto risultati ... (fanpage)

Forte e Chiara chiude, la Rai ferma Chiara Francini: “Non ha prodotto risultati auspicati” - Lo show di Chiara Francini non supera l’ostacolo della seconda puntata. Con una nota la Rai ha fatto sapere di aver fermato lo show con una settimana di anticipo perché “non ha prodotto risultati ...fanpage

L'importanza della digitalizzazione per le aziende, Martina si forma e torna a Vicenza: «Ecco cosa fa una Product manager» - VICENZA - Le epoche passano e cambiano anche i mestieri fondamentali per la società. Oggi esistono occupazioni cruciali che si sviluppano per ottimizzare le attività ...ilgazzettino

Nothing Ear e Ear (a), gli auricolari con ChatGpt a bordo e design trasparente - Nothing festeggia i 3 milioni di dispositivi venduti con lo smartphone Nothing Phone 2(a) e due cuffiette che sfidano Apple e Samsung: prezzo aggressivo ma senza rinunciare allo stile e alla qualità a ...corriere