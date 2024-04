"Non chiamateci belle. Vogliamo solamente sentirci libere"

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 19 aprile 2024) di Marianna Grazi "Non diteci che siamo!". Non è una provocazione, piuttosto l’invito che Dalila Bagnuli lancia alpubblico che la ascolta durante le presentazioni dei suoi libri, o i convegni e conferenze a cui è invitata a parlare. L’attivista e divulgatrice, 24 anni, nata a La Spezia e residente a Milano, affronta il tema della fat acceptance e del fat shaming, di una politica che oggi esclude e colpevolizza i corpi grassi. Ne è sicura: siamo tutti e tutte – lei compresa nonostante viva in un corpo considerato dai più non conforme – ‘affetti’ da grassofobia. E allora invece di acclamare la body positivity agita come elemento di valorizzazione del sé, serve piuttosto la rivendicazione collettiva di spazi, tempi e opportunità, un vero e proprio movimento di liberazione dei corpi e per i corpi. "Sono femminista per necessità – spiega –. Ma la lotta alla ...