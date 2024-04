"Noi alternativa a chi governa. Contano i temi"

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 19 aprile 2024) Presentata al circolo di Petroio la lista ‘In Comune per Vinci’ a sostegno della candidatura di Giuseppe Pandolfi. Una lista che ha all’interno simpatizzanti di partito, da M5S a Rifondazione Comunista, ma anche tanta società civile, con un programma colorato in verde, ma senza bandiere. L’obiettivo della lista è di rimediare a quello che Pandolfi definisce "un problema di rappresentanza e riconoscibilità, un enorme problema di democrazia". "Io faccio parte di quell’elettorato - spiega Pandolfi – che decide di volta in volta cosa votare, un elettorato ampio, progressista e di sinistra che non si sente rappresentato. Molti non vanno più a votare perché l’offerta politica, soprattutto nel centrosinistra, non è all’altezza". Il messaggio, sembra evidente, è rivolto al Pd, a cui la lista di Pandolfi si accredita come. "Se ci candidiamo è perché non troviamo ...