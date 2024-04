No all’Italia - le auto cinesi di Chery si faranno in jv a Barcellona

Buongiorno dalla redazione di Today.it. ecco Start, le notizie da sapere per iniziare la gionata: è mercoledì 17 aprile 2024. Ponte sullo Stretto . Salvini sognava di avviare entro l'estate i ... (today)

Teheran è pronta a usare ’un’arma mai impiegata prima’ per rispondere ad un attacco di Israele. La minaccia arriva dal portavoce della Commissione per la sicurezza del regime degli ayatollah. Gli ... (ilsole24ore)

La difficoltà (Italiana) di accettare il diritto all’aborto - L’impressione è che nel nostro Paese la legge 194 non sia considerata abbastanza una pietra miliare della civiltà ...unionesarda

Incidente in Tangenziale a Napoli, maxi-tamponamento in Galleria Vomero: 10 auto coinvolte e feriti, 6 km di code - Un grosso incidente stradale si è registrato oggi pomeriggio sulla Tangenziale di Napoli. Il maxi-tamponamento che ha coinvolto una decina di vetture è avvenuto all'interno della Galleria Vomero, in d ...fanpage

Il mondo questa settimana: Israele risponde all'Iran, i rapporti tra Italia e Cina, la postura dell'Arabia Saudita, la politica estera del Giappone - L’abbandono della Belt and Road Initiative (Bri, nuove vie della seta) da parte dell’Italia ha certamente determinato un raffreddamento dei rapporti con la Repubblica Popolare Cinese, ma non al punto ...limesonline