NJPW | La vittoria di Moxley a Windy City Riot premiata da Dave Meltzer

(Di venerdì 19 aprile 2024) Con l’uscita del nuovo numero della Wrestling Observer Newsletter, siamo venuti a conoscenza delle valutazioni diin merito a. Lo show dellaandato in scena lo scorso weekend a Chicago ha visto un main event di pregevole fattura valido per il titolo IWGP vinto da Joncontro l’ormai ex campione, Tetsuya Naito. Proprio questo match ha ottenuto ben ****1/2 di valutazione, un fattore che testimonia ulteriormente la qualità della contesa.

Questa notte è andato in scena il PPV della NJPW Windy City Riot, ovviamente da Chicago rinominata la Città del vento. Tanta carne al fuoco per la federazione giapponese con il main event che ... (zonawrestling)

Bully Ray: “Bravo Jon Moxley, di questo ha bisogno l’AEW, non dei filmati del backstage” - Fresco della sua vittoria all'NJPW Windy City Riot, il neo-campione del mondo dei pesi massimi IWGP Jon Moxley è tornato alla All Elite Wrestling per tenere un discorso celebrativo nell'episodio di qu ...zonawrestling

Will Ospreay ringrazia Claudio Castagnoli dopo Dynamite - Will Ospreay sui social ha ringraziato e esaltato Claudio Castagnoli dopo il grande match che hanno disputato a AEW Dynamite.theshieldofwrestling

Nuove cinture vengono presentate da Triple H a Monday Night Raw - Negli ultimi anni, la WWE ci ha abituato a numerose sorprese, soprattutto per quanto riguarda i design delle nuove cinture della compagnia. Nel giro di qualche anno, infatti, tutte le cinture della ...worldwrestling