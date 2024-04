Nissan Qashqai un nuovo look e più tecnologia

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 19 aprile 2024) A più di tre anni dagli ultimi aggiornamenti su questo modello,ha deciso di rinnovare la. Non sono state poche, infatti, le modifiche sia per gli esterni che per gli interni. Dal punto di vista dell’estetica, sono stati apportati cambiamenti al paraurti, che ha mantenuto la sua forma a V ma è stata aggiunta una fantasia che si ispira alle armature dei vecchi Samurai giapponesi. Sono state anche aggiunte tre colorazioni: Pearl White, Pearl Black e Deep Ocean. All’interno dell’auto sono stati introdotti dei fari a LED che possono cambiare colore e intensità a seconda dei gusti del guidatore. La grande innovazione, però, è la suite Google integrata che permette di avere già motore di ricerca e Google Maps, oltre al poter scaricare varie app tramite Google Play.