Nike ricopre d’oro il Barcellona | un miliardo e 300 milioni in dieci anni

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 19 aprile 2024) In Spagna scrivono che è un “colpo di scena assoluto”: a scanso di clamorosi intoppi dell’ultimo minuto ilvestirà ancoraper i prossimi. In cambio l’azienda americana pagherà 120l’anno, la bellezza di une 200di euro. Lo scrive Marca. Secondo il quale c’è da aggiungere alla cifra altri 100di bonus alla firma. “Le cifre al vaglio sono simili a quelle della proposta che Puma aveva fatto al club del Barça qualche mese fa. Fonti vicine alla trattativa assicurano che la cifra dovrebbe comprendere anche i bonus per gli obiettivi. Inizialmente non ci sarebbero penali per ilin caso di pessimi risultati“. “In più ci sarebbe un bonus per la firma di questo nuovo ...