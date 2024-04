Niente più WhatsApp e Threads sugli iPhone in Cina | il governo chiede - Apple ubbidisce

(Di venerdì 19 aprile 2024) La decisione riguarda pure Telegram e Signal e la richiesta sarebbe legata a presunti timori per la sicurezza nazionale: “Obbligati a seguire le leggi dei Paesi in cui operiamo, anche quando non siamo d'accordo”, hanno detto da Cupertino

La decisione riguarda pure Telegram e Signal e la richiesta sarebbe legata a presunti timori per la sicurezza nazionale: “Obbligati a seguire le leggi dei Paesi in cui operiamo, anche quando non siamo d'accordo”, hanno detto da Cupertino (repubblica)

In conferenza stampa, Daniele De Rossi offre come sempre ottimi spunti di cui parlare. In vista della sfida che attende la Roma contro il Bologna, il tecnico giallorosso si sofferma sulla squadra secondo lui più affascinante del campionato. Che non è però l’ Inter . CONFERENZA STAMPA – Daniele De Rossi parla in conferenza stampa alla vigilia della p Rossi ma gara di campionato che attende la sua Roma. Una sfida importante contro il Bologna per ... (inter-news)

Apple blocca le firme di iOS 17.3.1 da oggi niente più Downgrade a versioni precedenti . Apple blocca le firme di iOS 17.3.1 , questo firmware da oggi non sarà più ripristinabile da iTunes e quindi niente più Downgrade , soprattutto per tutti coloro che hanno installato iOS 17.4 L’ ultimo aggiornamento iOS da tabella, in questo momento […] L'articolo Apple blocca le firme di iOS 17.3.1 da oggi niente più Downgrade a versioni precedenti proviene ... (tuttohackintoshcydiajailbreak)

La strada lunga e tortuosa che ha portato al restauro del film dei Beatles 'Let It Be': ... George lo guarda negli occhi: "Non mi dai più alcun fastidio", sogghigna, "suono quel che vuoi. E ... Vista oggi, non ha niente di drammatico. Come ha detto Giles Martin, "quando si vede questa famosa ...

Elly Schlein senza coraggio, i nomi ci sono ma non si dicono: 'La segretaria del Pd ha fatto malissimo': Leggi anche Elly Schlein e l'unità del Pd: 'Niente nome nel simbolo, approvate le liste senza ...aspettative E non sono importanti per la fidelizzazione con gli elettori "Gli elettori sono sempre più ...