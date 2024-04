Niente più chemio per Sara - il papà | La mia bimba malata di tumore non ce la far - aiutateci a esaudire i suoi sogni

(Di venerdì 19 aprile 2024) Faenza (Ravenna), 19 aprile 2024 – Continua la raccolta fondi per la piccola, la bambina di 5 anni di Faenza, alla quale a tre anni è stata diagnosticata una rara forma di, un neuroblastoma al quarto stadio per cui per anni ha seguito cicli diterapia. Purtroppo però, come ha scritto il padre Mattia ieri sera nella pagina della raccolta fondi sulla piattaforma online Gofundme, “stamattina ladinon si è svolta ed è stato deciso di non farla più”. E ancora: “Dai controlli fatti e dalla situazione clinica di, l'équipe medica che la segue, ci ha comunicato che per, non c'è più nulla che si possa fare, la sua malattia purtroppo fa resistenza anche allae appesantire questa terapia servirebbe solo a fare ...

