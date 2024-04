(Di venerdì 19 aprile 2024) (Adnkronos) – Velivoli senza, che utilizzano quattroper volare. Sono i quadricotteri a controllo elettronico i mezzidall'esercito israeliano pervicino a Isfahan, nell'Iran centrale, in risposta al lancio di missili esubito nei giorni scorsi. Sono gli stessiche gli israeliani avevano utilizzato perpalestinesi in fila

Niente pilota e 4 eliche, ecco i droni usati da Israele per colpire l'Iran - Velivoli senza pilota, che utilizzano quattro eliche per volare. Sono i quadricotteri a controllo elettronico i mezzi usati dall'esercito israeliano per colpire vicino a Isfahan, nell'Iran centrale, i ...adnkronos

F1 | Norris, pole bagnata: "L'ultimo giro è stato o tutto o Niente" - Come se non bastasse che erano cinque anni che non si correva in Cina e che il Shanghai International Circuit ospitasse la prima Sprint della stagione, con tanto di format modificato rispetto alla sco ...it.motorsport

Carlos Sainz non si sbilancia sul suo futuro: "Ci sono ottime possibilità, ma non tutte dipendono da me" - Il pilota della Ferrari ha parlato delle prospettive per il 2025 nel corso della conferenza stampa stampa alla vigilia del Gran Premio della Cina ...sportmediaset.mediaset