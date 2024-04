New York - si dà fuoco durante il processo contro Donald Trump La polizia | Si tratta di un cospirazionist - è in condizioni critiche – Il video

(Di venerdì 19 aprile 2024) Un uomo, Maxwell Azzarello, 37 anni, residente a St. Augustine in Florida, si è datofuori dal tribunale di Newdov’era in corso il. Secondo quanto riferisce lasi tratterebbe di una. Il 37enne si trova in. Secondo quanto riferiscono diversipostati in rete le fiamme hanno avvolto il suo corpo nel giro di pochi secondi. Un agente è intervenuto sul posto spegnendo il rogo con un estintore. Il dramma è avvenutola quarta udienza dell’ex presidente USA per il caso della pornostar Stormy Daniels. Proprio mentre veniva completata la giuria, l’uomo, in jeans e ...

Il 37enne è stato trasportato d’urgenza in ospedale: in un biglietto ha affermato di essersi immolato come “atto estremo di protesta”. Tycoon informato dell’episodio (ilgiornale)

L’ uomo che si è dato fuoco fuori dal tribunale di New York , dove era in corso il Processo a Donald Trump , è in condizioni critiche. Lo ha detto la polizia in una conferenza stampa, aggiungendo che si ... (gazzettadelsud)

"L'amica geniale" in anteprima mondiale al Tribeca Film Festival - La quarta stagione della serie Rai-HBO "L'amica geniale" sarà presentata in anteprima mondiale al 23° Tribeca Festival, che si svolgerà a New York nel mese di giugno 2024. Tratta da “Storia della bamb ...rai

Un uomo si è dato fuoco davanti al tribunale dove è in corso il processo contro Donald Trump a New York - Una persona si è data fuoco fuoco di fronte al tribunale di New York dove è in corso il processo contro l’ex presidente statunitense Donald Trump per il caso del presunto pagamento alla pornostar ...notizie.virgilio

Cospirazionista si dà fuoco fuori dal tribunale che giudica Donald Trump - Dramma durante la quarta udienza del processo a New York contro Donald Trump per il caso della pornostar Stormy Daniels. Proprio mentre veniva completata la giuria, un uomo in jeans e t-shirt grigia h ...ansa