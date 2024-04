New Rimini - si fa sul serio Esordio contro Crocetta

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 19 aprile 2024) La nuova Serie A comincia domani e Newnon vede l’ora di tornare a essere protagonista. I Pirati, neopromossi, sono inseriti nel girone C assieme a Cagliari, Padova, Ronchi, Rovigo e. Saranno proprio questi ultimi a ospitare gli uomini di Castro in gara1 e gara2 di domani (ore 15 e ore 20). Si gioca sui nove inning. La prima del girone avrà accesso agli spareggi per qualificarsi ai quarti di finale playoff. Tutte le altre lotteranno nei playout assieme alle colleghe dei gironi B, D ed E. "C’è tanta voglia di cominciare – dice il neo-acquisto Luca Pulzetti, arrivato da San Marino –. Per me è un inizio particolare, diverso dal solito, e non vedo l’ora di scendere in campo". Per lui, che sarà impiegato con ogni probabilità in terza, subito la sfida con ungrandi firme. "Giocatori come Sambucci e Poma hanno vinto ...