Nevica a Campocecina - sorpresa per gli appassionati di trekking

(Di venerdì 19 aprile 2024) Dopo temperature che facevano pensare a un’estate arrivata in anticipo con chi ha già indossato il costume per un bagno al mare ieri il dietrofront del clima ha portato la neve in vetta. Come da giorni anticipato dai più famosi ed importanti metereologi nazionali, ha fatto irruzione anche sul nostro territorio una depressione artica proveniente in parte dal Nord Europa ed in parte dalle steppe russe, con un vistoso calo delle temperature. Il clima decisamente da inizio estate che caratterizzava il territorio apuano fino a due giorni fa, è stato spazzato via da un impetuoso vento di tramontana che ha fatto precipitare le colonnine di mercurio verso indici veramente tipici delle stagioni fredde. E mentre in pianura è tornata la pioggia, sui rilievi montuosi dell’Appennino , ha fatto la sua ricomparsa la dama bianca, la neve. Hato e sta ...