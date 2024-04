Neve quasi in pianura | le previsioni meteo per il weekend

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 19 aprile 2024) Roma, 19 aprile 2024 – Non solo non è finita, ma farà ancora più freddo, dicono gli esperti di. Temperature sotto la media del periodo fino alla fine del mese, tanto che pioggia e anchecaratterizzeranno questodal sapore invernale. Antonio Sanò, fondatore di il.it, conferma il calo delle temperature a causa dell'afflusso di aria polare dalla Scandinavia con il perdurare dell'ondata di maltempo che ha investito l'Italia.in Romagna, fiocchi bianchi in montagna da Forlì a Rimini: la mappaprimaverile su Roccaraso (L'Aquila), sull'Appennino abruzzese, 19 aprile 2024. Circa 20 centimetri sono caduti nella notte a quota 1600 metri, imbiancate anche località a 750-800 metri. Questa mattina si sono risvegliate in un'atmosfera ...