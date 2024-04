Neve - ondata di gelo e pioggia in arrivo | in Lombardia un aprile-gennaio senza fine Le previsioni meteo

(Di venerdì 19 aprile 2024) Milano – Dimenticate il caldo estivo dello scorso week-end. La settimana in corso si conferma nel segno del calo delle temperature, che ha portato al ritorno dellaa quote basse (fiocchi bianchi ieri si sono registrati ieri nella Brianza lecchese) e a una vera e propriadifuori stagione in Valchiavenna e Valtellina. Un vero “choc” termico, considerando che innegli scorsi giorni si erano sfiorati i 30°. Per avere un’idea del crollo improvviso delle temperature basti pensare che nell’arco di poche ore a Sondrio si è passati a registrare 13°. Freddissimo, inoltre, in quota, con Livigno località turistica a 1.816 metri d'altezza dove la colonnina del mercurio non ha superato lo zero per tutta la giornata, segnando temperature fra i -8 e i -12 mentr, domenica scorsa si registravano addirittura ...

