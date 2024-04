Neve in Romagna - fiocchi bianchi in montagna da Forlì a Rimini | la mappa

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 19 aprile 2024), 19 aprile 2024 - Il freddo tornato in questi giorni un po’ in tutta la regione ha portato la, non solo sull’Appennino emiliano come se fosse inverno, ma anche in: dall’Alta Valmarecchia all’appennino tosco-romagnolo. Coltri bianche poi anche nelle Marche, dove addirittura si torna a sciare.Nel Riminese giovedì e venerdì, in particolare ha nevicato a Villagrande e in tutta l'area montana dell'Alta Valmarecchia. Le temperature sono scese portandosi di poco sotto lo zero. Ma l'ondata di freddo non ha risparmiato nemmeno San Marino, con 4 gradi rilevati e qualche spruzzata di bianco.che ha imbiancato anche il Monte Carpegna. Cesena Nel Cesenate invece ieri, giovedì 18 aprile, se nel primo fondovalle dell'alto Appennino è piovuto, dai 1200 metri in sù sono caduti anche ...