Neve e freddo su tutta Italia | tornano le nevicate in Abruzzo - imbiancate Sila e Pollino in Calabria

(Di venerdì 19 aprile 2024)in, piste da sci come in inverno in. Inattesa nevicata di primavera anche sui rilievi calabresi: abbondanti precipitazioni si sono registrate sullaCosentina e sulanche le montagne più meridionali di Gambarie d'Aspromonte.

Ondata di gelo e pioggia su tutta la Campania , in Irpinia torna perfino la neve . Nel fine settimana 20-21 aprile, ancora pioggia ma temperature al rialzo.Continua a leggere (fanpage)

Le Previsioni meteo per il ponte del 25 aprile non promettono nulla di buono secondo Antonio Sanò, fondatore del sito il meteo .it. Le temperature saranno sotto la media del periodo fino alla fine ... (thesocialpost)

Cronaca meteo. Insiste il maltempo sull'Italia con piogge, temporali, grandine, freddo e Neve. Situazione ed evoluzione prossime ore - ROVESCI IN ABRUZZO, Neve FINO A 800M. Si sono attenuati i fenomeni nelle ultime ore sulle Marche, ma il maltempo si attarda in Abruzzo dove piove diffusamente e nevica già a partire dagli 800m con i ...3bmeteo

freddo sull'Italia, temperature in picchiata da Nord a Sud: e in Abruzzo torna la Neve. Il caldo a maggio - Saranno 10 giorni di freddo, in Italia. Questo weekend sembra invernale, con il ritorno della Neve e il crollo delle temperature. La prima irruzione di aria piu fredda e instabile dalla Scandinavia ...ilmattino

Gambarie, che spettacolo la Neve di metà aprile! Ed è solo l’inizio… - Di certo la prossima settimana e fino a inizio maggio, ma probabilmente si spingerà anche più in là, per tutto il mese di maggio e forse persino per tutta la stagione estiva. Dopo un inverno senza ...strettoweb