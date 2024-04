Neve d’aprile - sui Sibillini si torna a sciare

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 19 aprile 2024) Macerata, 19 aprile 2024 – Fino a quaranta centimetri disui: riaprono gli impianti di risalita per la gioia degli appassionati di sci. In questa pazza primavera, dopo giorni quasi estivi il crollo delle temperature ha portato lanell’entroterra maceratese. Dopo un inverno più che mite, con gli impianti aperti per appena un fine settimana, orala possibilità di rispolverare gli sci. "Questo è il nostro buongiorno – scrivono sui social da Bolognola Ski, pubblicando le foto delle montagne innevate -. Caduti nella notte tra i 30 e i 40 centimetri difresca, la nevicata più abbondante di tutta la stagione. Siamo già al lavoro sugli impianti e piste! Da domani apertura del tapis roulant Scoiattolo a servizio del Campo Scuola e tapis roulant Madonnina a servizio dell’area bob ...