Netflix continua a crescere | quasi mezzo miliardo di telespettatori

(Di venerdì 19 aprile 2024)è in crisi? Niente affatto! Anzi, è il contrario. La piattaforma di streaming con la N è in crescita a un ritmo decisamente sostenuto. Nel primo trimestre del 2024, infatti, i ricavi sono aumentati del 15%, mentre l’utile operativo addirittura del 54%. E le previsioni per il futuro prossimo sono molto positive. Secondo quanto riferito dall’azienda, migliorare questi dati rappresenta una condizione indispensabile per offrire prodotti sempre più di qualità. UN’offerta che non si ferma al cinema e alle serie TV, ma include anche gaming e programmi dal vivo. In particolare si punta agli eventi sportivi live, come la WWE. Gli abbonati asono al momento 269,6 milioni, divisi in 190 Paesi, che, stimati in due per famiglia, rappresentano, secondo le stime, circadi ...