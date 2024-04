Nel reparto di Barbara | Pensai a una rapina un suo vero paziente non lo avrebbe fatto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 19 aprile 2024) di Enrico Mattia Del Punta All’interno deldell’Spdc di Pisa, nell’ospedale Santa Chiara, dove lavorava la dottoressaCapovani, brutalmente uccisa il 21 aprile dell’anno scorso mentre usciva da lavoro, Simona Elmi e Davide Ribechini, entrambi psichiatri, raccontano cosa significa lavorare in trincea. Tra turni estenuanti e un numero sempre più esiguo di specializzandi che si avvicinano alla professione, l’obiettivo principale resta sempre quello per cui sono inizialmente entrati nel mondo della psichiatria: curare le persone, come scriviamo anche nelle pagine nazionali. È una professione "scelta per passione", ma nel corso degli anni si è trasformata, e più che "curare", ci si trova a gestire misure contenitive, spiegano i due medici. Tuttavia, con i pazienti si instaurano legami affettivi, e la differenza sostanziale si presenta ...