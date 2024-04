NEGLI STATI UNITI Biden avvisato dell’attacco Ma Washington avverte | Non siamo coinvolti

Tik tok rischia di scomparire nella lista dei social usati in America, Biden è pronto a firmare per la scomparsa del social Dopo un mese di incertezze e tensioni, il destino di TikTok negli Stati ... (puntomagazine)

Maltempo: neve e disagi in molti Paesi europei, rischio grandine in Centro Italia - Dopo le temperature record oltre i 30 grandi dello scorso weekend, un'ondata di maltempo si è abbattuta su gran parte dei Paesi del Vecchio Continente. In Centro Italia è allerta gialla in tre Regioni ...it.euronews

Cinesi braccati all’estero - Diversi studenti cinesi all’estero anni hanno inscenato il proprio rapimento, convinti a farlo da finti poliziotti, che poi incassavano i soldi e sparivano. A spingerli è stata anche la paura delle ve ...internazionale

Tesla licenzia il 10% della forza lavoro globale, è crisi - Tesla ha annunciato tagli del personale pari a "più del 10%" della sua forza lavoro globale tramite una email interna inviata a tutti i dipendenti.tomshw