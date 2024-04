NBA Playoffs 2024 | calendario - programm - da -e, or -ri, copertura tv e streaming

(Di venerdì 19 aprile 2024) Il, con ila, gli orari italiani e le indicazioni per le dirette tv deidella stagione Nba 2023/. Dopo la tre giorni di play-in si inizia a fare sul serio con le sedici ancora in corsa che proveranno a detronizzare i Denver Nuggets. La squadra guidata da Nikola Jokic è anche quest’anno tra le maggiori favorite, ma il miglior record della Regular Season l’hanno messo a segno i Boston Celtics nella Eastern Conference. NBA: TUTTI I RISULTATI NBA: IL TABELLONE IIN TV – Come da tradizione, l’esclusiva è dell’emittente Sky Sport, che inizierà a seguire isin dal primo turno con una selezioni di incontri da trasmettere su Sky Sport NBA e Sky Sport ...

Playoff NBA 2023-24: preview e pronostici del primo turno ad Ovest. Nuggets-Lakers e Clippers-Mavs promettono scintille - BASKET, NBA - Lo spettacolo dei playoff scatta sabato 20 aprile e nella Western Conference ogni discorso è aperto. A gli Oklahoma City Thunder, n.1 del tabellon ...eurosport

Playoff NBA 2023-24: preview e pronostici del primo turno ad Est. Boston favorita, Knicks-76ers aperta, Bucks a rischio - BASKET, NBA - Sabato 20 aprile si alza il sipario sui Playoffs col primo turno. Ad Est i Boston Celtics sono favoriti per le Finals, Milwaukee rischia con India ...eurosport

NBA, playoff al via senza Giannis Antetokounmpo: la star dei Bucks fuori per 2-4 settimane - Secondo quanto riporta Shams Charania, il greco non solo non scenderà in campo al via della serie contro gli Indiana Pacers (sabato alle 21.30 italiane in diretta su Sky) ma potrebbe saltare tutto il ...sport.sky