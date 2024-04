Nave urta banchina - feriti a Napoli

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di venerdì 19 aprile 2024) 14.05 Sono una trentina i contusi e i(uno solo in codice rosso) al porto di, dove unaCaremar in arrivo da Capri hato contro unadel Molo Beverello, probabilmente per un colpo di vento. A bordo alcune centinaia di passeggeri, molti stranieri. Al momento dell'impatto, all'arrivo in porto, i passeggeri erano quasi tutti in piedi e sarebbero caduti per l'urto violento. Diversiassistiti sul posto, tre quelli portati negli ospedali di zona.