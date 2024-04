(Di venerdì 19 aprile 2024) Sentenza di non luogo a procedere del Gup di Trapani. L'Ong: "Indagine politica, sprecati 3 milioni di euro di soldi pubblici e la nostraè stata lasciata marcire"dell'immigrazione clandestina per l'equipaggio di, della ong Jugend Rettet. Il Tribunale di Trapani ha infatti pronunciato una sentenza di non luogo a

Dopo 7 anni di indagini si è chiuso il procedimento penalte nei confronti dei componenti del l’equipaggio delle ong Jugend Rettet (all’epoca era famosa con il nome di Iuventa ), Save The Children e ... (thesocialpost)

Un incubo giudiziario durato sette anni e costato quasi tre milioni allo Stato italiano, che ha portato alla distruzione di una nave di salvataggio, bloccata in porto e abbandonata all’incuria e ai ... (palermo.repubblica)

Roma, 19 apr. (askanews) – “Una sentenza storica , prosciolti tutti i membri dell’equipaggio delle ong Jugend Rettet, Save the children e Medici Senza Frontiere perché il fatto non sussiste. Questo ... (ildenaro)

Nave Iuventa, dopo 7 anni tutti prosciolti: non c'era nessun favoreggiamento dell'immigrazione - (Adnkronos) - Nessun favoreggiamento dell'immigrazione clandestina per l'equipaggio di Nave Iuventa, della ong Jugend Rettet. Il Tribunale di Trapani ha infatti pronunciato una sentenza di non luogo a ...msn

DOPO 7 ANNI NESSUN PROCESSO PER EQUIPAGGIO Nave CIVILE Iuventa IN 21 PROSCIOLTI DALL’ACCUSA DI FAVOREGGIAMENTO - "il risultato di un'indagine viziata e guidata da motivazioni politiche è che migliaia di persone sono morte nel Mediterraneo o sono state riportate con la forza in una Libia devastata dalla guerra. N ...lecronachelucane

Sono stati prosciolti tutti gli imputati nel processo sulla Nave Iuventa - Come già chiesto dalla procura di Trapani a fine febbraio: si chiude quindi una delle più grandi inchieste svolte in Italia nell’ambito dei soccorsi di migranti in mare ...ilpost