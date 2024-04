Nave contro la banchina del porto di Napoli | 30 feriti - tra cui militari in servizio al G7

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 19 aprile 2024), 19 aprile 2024 – Unaveloce ha urtato laal Molo Beverello di. È successo durante le operazioni di ormeggio in. L’incidente è accaduta in tarda mattinata. Secondo le prime notizie che arrivano dal posto, ci sono dei delle persone ferite in modo non grave. Tra le vittime anche alcuni esponenti delle forze dell'ordine che erano a Capri dove è in corso l'ultima giornata del G7 dei ministri degli Esteri. La‘Isola di Procida’ della Snav era infatti partita alle 9.05 da Capri e arrivata al molo Beverello intorno alle 10. Durante l’attracco – che è una manovra sempre delicata che impegna anche dellette di sup– ha urtato la. Sul posto numerose ambulanze e sanitari che stanno ...