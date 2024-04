Nave contro la banchina al porto di Napoli - 29 feriti | grave una donn - le immagini dei danni al traghetto

Le indagini sono affidate agli uomini della Capitaneria di porto di Napoli , che dovranno far luce sulle cause dell'incidente (ilgiornale)

Napoli, Nave contro banchina al Molo Beverello: almeno 30 feriti - Napoli, 19 apr. (askanews) - A Napoli una Nave veloce, l'"Isola di Procida" della compagnia Caremar, partita da Capri, ha urtato una banchina del porto al Molo Beverello durante l'approdo, probabilmen ...libero

Incidente al Porto di Napoli, “ero in fila, poi la botta e sono volato giù dalle scale” - Il racconto a Fanpage.it di uno dei feriti nell’incidente al Porto di Napoli. “Ero in fila per scendere, poi la botta e sono volato giù per le scale” ...fanpage