Nave contro banchina a Napoli - ci sono feriti

(Di venerdì 19 aprile 2024) Laveloce Isola di Procida partita da Capri ha urtato unaal Molo Beverello adurante le operazioni di ormeggio. Secondo le prime notizie, cidei. Fatte convogliare sul posto le ambulanze per i soccorsi.

