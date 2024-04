Naufragio degli 007 sul Lago Maggiore - indagini chiuse | le tre cause del disastro

(Di venerdì 19 aprile 2024) Sottovalutazione dell’allerta meteo da parte dell’armatore, modifiche artigianali all’imbarcazione ‘Gooduria’, poi affondata, e sovrannumero di passeggeri a bordo. Sono alcunielementi che emergono dalla chiusura dellesul007, il 29 maggio 2023, nel, al largo di Lisanza. Quattro le vittime dell’incidente nautico, tra i quali Anya Bozhkova, 50 anni, di origine russa, moglie di Claudio Carminati, l'armatore e comandante della barca per il quale ora si profila la richiesta di rinvio a giudizio con le accuse dicolposo e omicidio plurimo colposo. Le altre vittime furono Claudio Alonzi, 62 anni, Tiziana Barnobi, 53, e Shimoni Erez, 54, israeliano. Nella foto tratta dal profilo Facebook di Anya Bozkhova, la donna di ...

