Naufraghi dell’Isola violano il regolamento | la punizione e chi ha confessato

(Di venerdì 19 aprile 2024) Sul finire della puntata di ieridei Famosi, Greta Zuccarello hache alcuniavessero infranto ilnei giorni passati. Vladimir Luxuria, così, ha provato a fare luce sulla faccenda, ma l’unico a confessare l’illecito è strato Pietro Fanelli. La conduttrice ha rimandato la questione ad un secondo momento ed ha ammesso che, una volta rientrati sulla spiaggia, i concorrenti avrebbero trovato un comunicato dello Spiritonel quale fosse annunciato il provvedimento preso. Nel daytime di oggi del reality show, dunque, c’è stato l’epilogo. Pietro Fanelli punito per aver infranto ildei Famosi Un concorrente ha rubato del cibo allo staff dell‘Isola dei Famosi, lo ha mangiato e poi lo ha offerto ad ...

Una naufraga de L’Isola dei Famosi 2024 si è scontrata in maniera piuttosto accesa con un nuovo concorrente prima della diretta di questa sera, lunedì 15 aprile 2024 . Infatti, una difficoltà ... (anticipazionitv)

All' Isola dei Famosi , il comportamento di Daniele Radini Tedeschi continua a provocare il fastidio degli altri naufraghi : ecco cosa è successo! (comingsoon)

Chi ha rubato il cibo Punizione per Pietro all’Isola e gli altri confessano a metà - E' giallo all'Isola dei famosi 2024: chi ha rubato il cibo agli operatori Pietro viene punito ma non è stato il solo a commettere il "reato" ...ultimenotizieflash

Isola dei Famosi, Daniele Radini Tedeschi gela tutti: quella battuta su Chiara Ferragni e il pandoro-gate! - Ieri sera, all'Isola dei Famosi, Daniele Radini Tedeschi si è lasciato andare a una battuta su Chiara Ferragni e sul pandoro-gate, gelando tutti i presenti. Ecco cosa è successo!comingsoon

Isola dei Famosi, cibo-gate: punito Pietro, omertà sul colpevole - In seguito al furto di cibo da parte di qualcuno, i Naufraghi sono stati convocati in spiaggia per la lettura di un comunicato circa i provvedimenti presi.gossipetv