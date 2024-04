Napoli - scontri al corteo per la Palestina e contro il G7 di Capri | la carica dei carabinieri – Video

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 19 aprile 2024) Momenti di tensione al porto ditra manifestanti e forze dell’ordine al termine delil G7 in corso nella blindatissima. Gli attivisti si sono dati appuntamento in piazza Garibaldi e hanno sfilato per il corso Umberto per raggiungere il molo Immacolatella con l’obiettivo, simbolico, di arrivare agli imbarchi verso l’isola dove si stava svolgendo il G7. I manifestanti ‘armati’ di gommoni a forma di anguria sono entrati in contatto con i poliziotti in tenuta antisommossa e sono stati respinti con scudi e manganelli. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.