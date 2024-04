Napoli - nave veloce si schianta contro la banchina del Molo Beverello | le immagini dei primi soccorsi – Video

(Di venerdì 19 aprile 2024) Sono sei i passeggeri che sono rimasti feriti per laIsola di Procida che ha urtato laal, nel porto di. Lo apprende LaPresse. Dei sei feriti, tre sono stati portati in ospedale con le ambulanze giunte sul posto. Gli altri tre sono statial porto. Laè un traghetto ‘roro’, adibito, cioè al trasporto di auto e passeggeri. Nel, idopo l’incidente. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Tempo di lettura: < 1 minutoSono una trentina, nessuno in codice rosso, tutti in codice giallo o verde, i feriti nell’incidente verificatosi nel Porto di Napoli dove la nave Isola di Procida ... (anteprima24)

Pubblicato il 19 Aprile, 2024 Si è sfiorata la tragedia. Una nave traghetto è finita contro una banchina nel porto di Napoli . La Isola di Procida della Caremar, giunta da Capri, per motivi ... (dayitalianews)

La nave veloce "Isola di Procida", partita da Capri, ha urta to contro una banchina al Molo Beverello a Napoli , L'articolo Napoli , nave urta contro banchina del Molo Beverello : 10 feriti in ospedale ... (teleclubitalia)

Napoli un brutto incidente al Molo Beverello, diversi feriti - Napoli un brutto incidente al Molo Beverello . Una nave ha urtato la banchina durente le operazioni di ormeggio. Si tratta del traghetto veloce "Isola di ...magazinepragma

Napoli, nave si schianta contro una banchina al Molo Beverello: oltre 30 feriti - Pochi minuti fa la nave Isola di Procida della Caremar, in arrivo da Capri, ha urtato contro una banchina al Molo Beverello a Napoli.erreemmenews

nave contro banchina, una trentina di feriti - Sono una trentina, nessuno in codice rosso, tutti in codice giallo o verde, i feriti nell'incidente verificatosi nel porto di Napoli dove la nave Isola di Procida della Caremar in arrivo da Capri ha u ...ansa