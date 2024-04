Napoli - nave urta una banchina | numerosi feriti

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 19 aprile 2024) Pubblicato il 19 Aprile, 2024 Si è sfiorata la tragedia. Unatraghetto è finita contro unanel porto di. La Isola di Procida della Caremar, giunta da Capri, per motivi ancora da accertato hato unadel Molo Beverello. A bordo è scoppiato il caos, panico fra ipasseggeri, alcune centinaia, fra i quali molti turisti stranieri. Secondo quel che si apprende, sono una trentina inell’incidente e, fortunatamente, non ci sarebbero stati gravi conseguenze, visto che le persone soccorse sono state tutte trasferite negli ospedali più vicini in codice giallo e verde. All’arrivo nel porto, i passeggeri erano quasi tutti in piedi e sarebbero caduti a causa dell’impatto violento.