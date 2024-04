Napoli - nave urta contro banchina del Molo Beverello | ci sono feriti

La USS Mount Whitney, ammiraglia della Sesta Flotta della Marina degli Stati Uniti, si trova ancorata nel Porto di Napoli per celebrare i 75 anni dalla fondazione della Nato.Continua a leggere (fanpage)

I carabinieri hanno sequestrato un carico di sigarette di contrabbando in una nave battente bandiera panamense; sarebbero finite sul mercato nero napoletano.Continua a leggere (fanpage)

La nave veloce Isola di Procida partita da Capri ha urta to una banchina al Molo Beverello a Napoli durante le operazioni di ormeggio. Secondo le prime notizie, ci sono dei feriti . Fatte convogliare... (ilmessaggero)

Napoli, nave finisce contro banchina del porto: diversi feriti - La nave veloce Isola di Procida partita da Capri ha urtato una banchina al Molo Beverello a Napoli durante le operazioni di ormeggio. A bordo dell'imbarcazione, a causa dell'urto, alcune persone sareb ...tgcom24.mediaset

nave carica di mais e sigarette di contrabbando: in manette 4 persone - In manette il comandante della nave, un siriano di Tartus e 3 oplontini. Questi ultimi avevano appena prelevato 500 stecche del carico (5000 pacchetti) e li avevano stipati in un’auto. Sono stati ...giornaledipuglia

nave contro banchina al porto di Napoli, circa 30 passeggeri feriti: volati a terra dopo il forte schianto - La nave veloce Isola di Procida partita da Capri ha urtato una banchina al Molo Beverello a Napoli durante le operazioni di ormeggio. Secondo le prime notizie, ci sono dieci feriti con ...leggo