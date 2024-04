Napoli - nave urta contro banchina del Molo Beverello | 10 feriti in ospedale

L’imbarcazione che fa spola con Capri, dove è in corso il G7 dei ministri degli Esteri, effettuava una manovra di attracco (napoli.corriere)

Tempo di lettura: < 1 minutoSono una trentina, nessuno in codice rosso, tutti in codice giallo o verde, i feriti nell’incidente verificatosi nel Porto di Napoli dove la nave Isola di Procida ... (anteprima24)

Pubblicato il 19 Aprile, 2024 Si è sfiorata la tragedia. Una nave traghetto è finita contro una banchina nel porto di Napoli . La Isola di Procida della Caremar, giunta da Capri, per motivi ... (dayitalianews)

Napoli un brutto incidente al Molo Beverello, diversi feriti - Napoli un brutto incidente al Molo Beverello . Una nave ha urtato la banchina durente le operazioni di ormeggio. Si tratta del traghetto veloce "Isola di ...magazinepragma

Napoli, nave si schianta contro una banchina al Molo Beverello: oltre 30 feriti - Pochi minuti fa la nave Isola di Procida della Caremar, in arrivo da Capri, ha urtato contro una banchina al Molo Beverello a Napoli.erreemmenews

nave contro banchina, una trentina di feriti - Sono una trentina, nessuno in codice rosso, tutti in codice giallo o verde, i feriti nell'incidente verificatosi nel porto di Napoli dove la nave Isola di Procida della Caremar in arrivo da Capri ha u ...ansa