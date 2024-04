Napoli - nave partita da Capri urta contro la banchina | 30 ferit - nessuno in pericolo di vita video

(Di venerdì 19 aprile 2024) Sono una trentina,in codice rosso, i passeggeri rimastii questa mattina nell’incidente al Molo Beverello didurante le operazioni di attracco dellaveloce “Isola di Procida” di Caremar. L’imbarcazione, proveniente dae che aveva imbarcato passeggeri e veicoli, è andata adreladurante l’ormeggio.proveniente dainveste laPotrebbe essere stata una folata di vento a provocare l’incidente, durante le manovre di attracco. Laeradaalle 9,05, in mare c’erano onde alte circa due metri e raffiche di vento che consentivano però la ...

