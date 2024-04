Napoli - incidente al Molo Beverello | nave da Capri si scontra con la banchin - una trentina di feriti

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 19 aprile 2024)aldiquesta mattina, venerdì 19 aprile, quando unaIsola di Procida si èta contro laa. La Caremar, partita alle 9.05 e in arrivo da, si èta contro ildurante le operazioni di attracco, quando la maggior parte dei passeggeri si trovava in piedi, cadendo per il violento impatto. Un centinaio le persone a bordo, la maggior parte delle quali straniere. Tra loro, anche alcuni esponenti delle forze dell’ordine, che erano adove si sta svolgendo l’ultima giornata del G7. Sul posto sono arrivate diverse ambulanze che hanno prestato cure e soccorso ai. Unain tutto, dieci quelli ...